Борьба с лишним весом самая жестокая и беспощадная. Иногда хватает одного провоцирующего фактора, чтобы масса тела стала расти и контролировать этот процесс практически невозможно. Статистика показывает, что в последнее время ожирение стало всеобщей проблемой, затрагивающей даже подростков. Причем, раньше ее можно было решить только с помощью интенсивных тренировок и изнурительных диет.

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